Эксперт оценил рекордный рост доли безналичных платежей в России

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подсчёты ЦБ, согласно которым на начало мая 2019 года доля безналичных расчётов в России достигла рекордного уровня и составила 61%.

Как считает эксперт, банкам необходимо активнее внедрять стимулы использования безналичных платежей.

«Одним из таких стимулов является кэшбек, так как вы получаете дополнительные средства при операции по карте. Есть и другие альтернативы. Например, предприниматели всячески хотят снизить ставки по безналичному обслуживанию карт, и банкам стоит прислушаться к ним», — заявил он.

По его словам, задача внедрения системы безналичных платежей упрощается ещё и потому, что Россия — одна из передовых стран в Европе по количеству инновационных финансовых инструментов, связанных с оплатой.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что в ближайшие годы доля расчётов с использованием электронной оплаты в розничном товарообороте продолжит увеличиваться.

В феврале генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что правительство намерено отложить на полтора года срок, по истечении которого все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты.