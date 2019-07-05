Эксперт оценил рекордный рост доли безналичных платежей в России
- РИА Новости
Как считает эксперт, банкам необходимо активнее внедрять стимулы использования безналичных платежей.
«Одним из таких стимулов является кэшбек, так как вы получаете дополнительные средства при операции по карте. Есть и другие альтернативы. Например, предприниматели всячески хотят снизить ставки по безналичному обслуживанию карт, и банкам стоит прислушаться к ним», — заявил он.
По его словам, задача внедрения системы безналичных платежей упрощается ещё и потому, что Россия — одна из передовых стран в Европе по количеству инновационных финансовых инструментов, связанных с оплатой.
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что в ближайшие годы доля расчётов с использованием электронной оплаты в розничном товарообороте продолжит увеличиваться.
В феврале генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что правительство намерено отложить на полтора года срок, по истечении которого все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты.