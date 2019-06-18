Эксперт оценил заявление Тимошенко о конкуренции с Россией по поставкам газа в ЕС
- Reuters
«Тимошенко в своей речи довольно странным образом объединила газодобычу и транспортировку сырья на экспорт, хотя изначально это совершенно разные отрасли», — сказал Гривач.
Он также выразил мнение, что такая риторика вызвана предстоящими выборами в украинский парламент.
Как отметил эксперт, все заявления Тимошенко перекрывает один довод — если бы Киев мог заметно нарастить добычу, он бы уже это сделал.
В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление украинской стороны о плане действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа.