Эксперт оценил заявление Тимошенко о конкуренции с Россией по поставкам газа в ЕС

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.

«Тимошенко в своей речи довольно странным образом объединила газодобычу и транспортировку сырья на экспорт, хотя изначально это совершенно разные отрасли», — сказал Гривач.

Он также выразил мнение, что такая риторика вызвана предстоящими выборами в украинский парламент.

Как отметил эксперт, все заявления Тимошенко перекрывает один довод — если бы Киев мог заметно нарастить добычу, он бы уже это сделал.

В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление украинской стороны о плане действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа.