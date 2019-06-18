Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.

По её словам, для этого на Украине достаточно запасов и технологий.

«Если мы начнём прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину», — заявила украинский политик в эфире телеканала Newsone.

Она также призвала построить терминалы СПГ в портах Одессы и Николаева, чтобы обеспечить страну альтернативным газом.

Ранее Тимошенко выразила мнение, что Украина с новым парламентом, президентом и правительством догонит по уровню жизни Польшу через пять лет.