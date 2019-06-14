Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу

Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет. Такое мнение выразила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

«Я могу твёрдо сказать: если нам удастся это реализовать с новым президентом, парламентом, правительством, то через пять лет мы будем жить хотя бы так, как живёт Польша. Мы поставили такое задание», — сказала она.

При этом, по словам Тимошенко, «если пять лет снова ничего не делать, как предыдущие, то мы можем отстать от неё на всю жизнь».

Ранее Тимошенко заявила о «падении» уровня экономики Украины. По её словам, бюджет Украины в настоящее время «пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка».