Министр финансов США посетит Китай для обсуждения торговых отношений

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Министр финансов США Стивен Мнучин 3-4 мая встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ во время визита в Китай.
Министр финансов США посетит Китай для обсуждения торговых отношений
  • Стивен Мнучин
  • Reuters

Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что во время встречи стороны намерены обсудить двусторонние торговые отношения.

Ранее Хэ в ходе телефонного разговора Мнучином заявил, что Китай полностью готов и имеет все возможности для защиты своих национальных интересов в сфере торговли.

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