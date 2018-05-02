Министр финансов США посетит Китай для обсуждения торговых отношений

Министр финансов США Стивен Мнучин 3-4 мая встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ во время визита в Китай.

Об этом сообщает CGTN.

Chinese Vice Premier Liu He to meet US trade delegation https://t.co/q5lvIiTH2C — CGTN (@CGTNOfficial) 2 мая 2018 г.

Отмечается, что во время встречи стороны намерены обсудить двусторонние торговые отношения.

Ранее Хэ в ходе телефонного разговора Мнучином заявил, что Китай полностью готов и имеет все возможности для защиты своих национальных интересов в сфере торговли.