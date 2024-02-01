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Путин: в ближайшие десятилетия от углеводородной энергетики никуда не деться

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Человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики многие десятилетия, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: в ближайшие десятилетия от углеводородной энергетики никуда не деться
  • globallookpress.com

«Чего бы ни говорили про углеводороды, чего бы ни говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии... но от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», — цитирует его ТАСС.

Путин подчеркнул, что это «медицинский факт».

Ранее Минск и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

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