Путин: в ближайшие десятилетия от углеводородной энергетики никуда не деться

Человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики многие десятилетия, заявил президент России Владимир Путин.

«Чего бы ни говорили про углеводороды, чего бы ни говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии... но от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», — цитирует его ТАСС.

Путин подчеркнул, что это «медицинский факт».

Ранее Минск и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.