Путин: в ближайшие десятилетия от углеводородной энергетики никуда не деться
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«Чего бы ни говорили про углеводороды, чего бы ни говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии... но от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», — цитирует его ТАСС.
Путин подчеркнул, что это «медицинский факт».
Ранее Минск и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.