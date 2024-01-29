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Белоруссия и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике

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Минск и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Об этом информирует агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГКНТ.

В материале сказано, что в Санкт-Петербурге был подписан документ об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях между российским и белорусским правительствами.

Подписи под меморандумом поставили председатель Государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии Сергей Шлычков и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Кроме того, российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о научно-техническом развитии Союзного государства до 2035 года.

Они также подписали декрет о реализации единой промышленной политики.

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