Путин и Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о реализации единой промышленной политики.

Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, подписанный по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства, предусматривает реализацию единой промышленной политики и правил подтверждения производства продукции в Союзном государстве.

Также главы двух стран подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили спортивно‑концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт‑Петербурге.