Аналитики рассказали о последствиях повышения ключевой ставки ЦБ

Опрошенные RT аналитики прокомментировали решение Центробанка России повысить ключевую ставку на 1 п.п. — до 16% годовых.

Директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил в беседе с RT, что решение ожидаемое.

«Была часть участников рынков, которые ожидали более значительного повышения, — до 17%. На следующий год все настраиваются на понижение ключевой ставки, ожидание, что к концу году она будет чуть ли не 10%», — отметил он.

В пресс-службе «Хоум Банка» добавили, что ещё утром повысили ставки по вкладам.

«Максимальная ставка у нас сейчас составляет 16,5% годовых. Частый пересмотр ключевой ставки в 2023 году, за которым следовали новые предложения банков, существенно увеличил аудиторию вкладчиков, активно изучающих условия разных банков и перемещающих свои средства. В совокупности с тем, что декабрь традиционно считается высоким сезоном для банковского рынка, мы ожидаем повышенный интерес к новым предложениям банков, которые появятся после сегодняшнего повышения ключевой ставки», — подчеркнули в организации.

В свою очередь, стратег инвестиционной компании «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов рассказал, что снижение инфляции «должно происходить с временными лагами».

«То есть через время, возможно, эффективность повышения ставки проявит себя. Поэтому, я думаю, что снижение инфляции возможно в следующем году», — заключил аналитик.

15 декабря Центробанк России повысил ключевую ставку до 16%.