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В НБКИ объяснили, влияет ли на ипотечный рынок рост ставки ЦБ

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Анастасия Румянцева
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Центробанк повысил ключевую ставку на 1 п.п. — до 16% годовых.
В НБКИ объяснили, влияет ли на ипотечный рынок рост ставки ЦБ
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«На ипотечный рынок в большей степени, чем рост ставки, в последнее время влияют другие принятые и ожидаемые меры ЦБ по охлаждению — увеличение размера первоначального взноса по льготным программам, макропруденциальные лимиты и надбавки. Но именно в силу того, что сам регулятор в комментарии к решению по увеличению ключевой ставки указывает на замедление активности в рыночном сегменте ипотечного портфеля, банки могут постараться компенсировать рост стоимости смягчением других условий», — отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, следует учитывать, что в декабре у ипотеки (как и у других видов потребительского кредитования) традиционно наблюдается повышенный спрос из-за роста дополнительных доходов, и банки будут стремиться перенести все непопулярные решения на начало следующего года.

15 декабря Центробанк России повысил ключевую ставку до 16%. 

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