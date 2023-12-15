Центробанк России повысил ключевую ставку до 16%

Центробанк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 п.п. — до 16% годовых. Регулятор констатирует, что текущее инфляционное давление остаётся высоким.

Как отметила пресс-служба, Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отмечала, что излишняя выдача льготных кредитов сделает необходимым повышение ключевой ставки.

Отвечая на вопрос о повышении ключевой ставки, она заявила, что необходимо быть ко всему готовыми.