Узнать больше

В Казани число самозанятых увеличилось на 40% за год

Короткая ссылка
В Казани число самозанятых превысило 81 тыс. по итогам 2022 года. Число объектов МСБ увеличилось до 80,5 тыс.
В Казани число самозанятых увеличилось на 40% за год
  • Gettyimages.ru
  • © bojanstory

Об этом на сессии Казанской городской думы сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин, передаёт «Бизнес Online».

«Количество самозанятых (за год. — RT) увеличилось почти на 40% и сегодня превысило 81 тыс.», — отметил мэр.

Кроме того, в городе осуществляют свою деятельность 80,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 43 тыс. — это предприятия и 37,5 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить