В Казани число самозанятых увеличилось на 40% за год
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Об этом на сессии Казанской городской думы сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин, передаёт «Бизнес Online».
«Количество самозанятых (за год. — RT) увеличилось почти на 40% и сегодня превысило 81 тыс.», — отметил мэр.
Кроме того, в городе осуществляют свою деятельность 80,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 43 тыс. — это предприятия и 37,5 тыс. — индивидуальные предприниматели.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.