В Казани число самозанятых увеличилось на 40% за год

В Казани число самозанятых превысило 81 тыс. по итогам 2022 года. Число объектов МСБ увеличилось до 80,5 тыс.

Об этом на сессии Казанской городской думы сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин, передаёт «Бизнес Online».

«Количество самозанятых (за год. — RT) увеличилось почти на 40% и сегодня превысило 81 тыс.», — отметил мэр.

Кроме того, в городе осуществляют свою деятельность 80,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 43 тыс. — это предприятия и 37,5 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.