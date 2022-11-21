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ЦБ России разрешил вывозить наличную валюту свыше $10 тысяч ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам

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Центробанк России разрешил вывозить наличную валюту свыше $10 тыс. госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам при определённых условиях.
ЦБ России разрешил вывозить наличную валюту свыше $10 тысяч ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Решение предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции», — указывается в заявлении.

Кроме того, по данным ЦБ, уполномоченные банки и ВЭБ.РФ могут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты.

Ранее президент России Владимир Путин наделил Центробанк полномочиями по выдаче разрешений на вывоз из страны иностранной валюты на сумму более $10 тыс.

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