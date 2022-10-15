«В случаях, установленных советом директоров»: ЦБ сможет разрешать вывоз из России валюты на сумму более $10 тысяч

Президент России наделил Центробанк полномочиями по выдаче разрешений на вывоз из страны иностранной валюты на сумму более $10 тыс. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Лимит был введён в начале марта 2022 года для стабилизации финансовой ситуации в стране на фоне принятия антироссийских ограничений странами Запада. В новом указе отмечается, что выдача разрешений на вывоз валюты в размере, превышающем эквивалент $10 тыс., будет проводиться в порядке и в случаях, установленных советом директоров ЦБ. В регуляторе пока не давали уточняющих комментариев на тему.

Владимир Путин подписал указ, наделяющий Центральный банк России полномочиями по выдаче разрешений на вывоз из страны иностранной валюты в размере, превышающем $10 тыс. или эквивалента этой сумме. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте поясняется, что ЦБ получает право регулировать движение валюты на сумму более величины, обозначенной в президентском указе от 1 марта 2022 года. Тогда глава государства распорядился запретить вывоз из РФ наличной иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте в размере, превышающем эквивалент $10 тыс. по курсу Центробанка, установленному на дату вывоза.

«Выдача таких разрешений осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка Российской Федерации», — гласит указ президента, вступающий в силу с 15 октября.

Центробанк уполномочен давать официальные разъяснения по этому и иным пунктам указа, однако комментариев со стороны регулятора пока не последовало.

Отметим, что изначальное решение об ограничении разрешённой суммы вывоза валюты было связано с «недружественными и противоречащими международному праву действиями» США и ряда западных государств, которые ввели односторонние ограничения в отношении российских граждан и юрлиц. В то же время в мартовском указе президента говорилось, что вводимые меры являются временными.

На фоне сложившейся в мире ситуации ЦБ также вводил ряд ограничений в части операций с переводами средств за рубеж. В начале марта регулятор ограничил банковские переводы россиян за рубеж в пользу других людей или родственников суммой $5 тыс. в месяц. Этот шаг в Центробанке объяснили необходимостью обеспечить финансовую стабильность в стране.

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В начале апреля ЦБ смягчил ограничения и установил новый лимит на перевод средств за границу. В заявлении регулятора говорилось, что в течение календарного месяца физлица имеют право перевести за пределы РФ со своего счёта в российском банке на свой счёт или другому физическому лицу за рубежом не более $10 тыс. или эквивалента в другой валюте. При этом не более $5 тыс. в месяц можно было переслать через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счёта.

С середины мая лимит был увеличен до $50 тыс. в месяц, а с начала июня — до $150 тыс в месяц. В конце месяца глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов значительно увеличить или вообще снять этот лимит. Однако, по её словам, для полной ликвидации ограничений нужно менять законодательство.

С июля лимит был увеличен до $1 млн в месяц, а в конце сентября действующие в этой сфере ограничения продлили на полгода — до 31 марта 2023-го (включая ограничение в $10 тыс. в месяц на вывод средств через системы денежных переводов).

Добавим, что в начале августа ЦБ опубликовал доклад «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», в котором регулятор предложил к рассмотрению ключевые направления развития финансового рынка в условиях санкционных ограничений.

В частности, в документе говорилось, что Центробанк при определении конфигурации валютного регулирования исходит из целесообразности разделения подходов в зависимости от резидентства и валют.

«Требования к резидентам могут быть максимально либерализованы, в то время как жёсткость требований к нерезидентам должна различаться в зависимости от их юрисдикции», — говорилось в докладе.

Кроме того, в ЦБ отметили, что в процессе установления валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности. Как пояснили авторы доклада, вводить запреты и ограничения следует только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации рестрикции.

«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — отмечалось в документе.