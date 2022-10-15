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ЦБ получил право разрешать вывоз из России наличной валюты на сумму более $10 тысяч

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RT
Центробанк сможет давать разрешения на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 тыс. Об этом говорится в указе российского лидера Владимира Путина.
ЦБ получил право разрешать вывоз из России наличной валюты на сумму более $10 тысяч
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей размер, определённый пп. «ж» п. 1 этого указа», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что Центральный банк России упрощает взаимодействие банков России и зарубежных стран при международных переводах через систему быстрых платежей (СБП).

В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России.

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