Набиуллина заявила, что в России всегда будет доступна конвертация валют в рубли
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«Что касается свободной конвертации, действительно, валюты, к которым мы привыкли, резервные — доллар, евро — для многих держателей стали токсичными», — приводит ТАСС её слова на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Набиуллина добавила, что существуют риски заморозки таких валют со стороны стран, которые их выпускают.
«Но поменять валюту на рубли всегда будет возможно», — добавила глава ЦБ.
Ранее Набиуллина заявила об активной адаптации компаний-импортёров в России.