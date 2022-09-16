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Набиуллина заявила, что в России всегда будет доступна конвертация валют в рубли

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Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что в России всегда будет доступна конвертация валют в рубли
  • Gettyimages.ru
  • © Ilya Moskovets / EyeEm

«Что касается свободной конвертации, действительно, валюты, к которым мы привыкли, резервные — доллар, евро — для многих держателей стали токсичными», — приводит ТАСС её слова на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Набиуллина добавила, что существуют риски заморозки таких валют со стороны стран, которые их выпускают.

«Но поменять валюту на рубли всегда будет возможно», — добавила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявила об активной адаптации компаний-импортёров в России.

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