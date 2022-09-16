Глава ЦБ заявила об активной адаптации компаний-импортёров в России

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об активной адаптации компаний-импортёров в России.

«Адаптация компаний-импортёров идёт достаточно активно... Импортёры бытовой техники, электроники смогли восстановить поставки за счёт переориентации на других производителей и параллельного импорта», — цитирует её РИА Новости.

В то же время глава регулятора отметила, что «продажа товаров на Запад сильно сократилась и где-то стала невозможна, а продажа товаров на Восток требует существенного наращивания инфрастуктуры — это займёт время».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте доли расчётов в нацвалютах между странами ШОС.