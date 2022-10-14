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ЦБ упрощает взаимодействие банков при международных переводах через СБП

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Центральный банк России упрощает взаимодействие банков России и зарубежных стран при международных переводах через систему быстрых платежей (СБП).
ЦБ упрощает взаимодействие банков при международных переводах через СБП
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Банк России упрощает процедуру взаимодействия российских банков со своими иностранными партнёрами при осуществлении трансграничных переводов через СБП», — написано в сообщении регулятора. 

Профицит внешней торговли России товарами и услугами в январе — сентябре 2022 года вырос в 2,2 раза в годовом выражении и составил $238 млрд. Ранее Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют.

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