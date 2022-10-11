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ЦБ: профицит внешней торговли России в январе — сентябре составил $238 млрд

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Профицит внешней торговли России товарами и услугами в январе — сентябре 2022 года вырос в 2,2 раза в годовом выражении и составил $238 млрд.
ЦБ: профицит внешней торговли России в январе — сентябре составил $238 млрд
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Ключевую роль в динамике текущего счёта платёжного баланса сыграло положительное сальдо баланса товаров и услуг в объёме $238 млрд, превысившее на $130,2 млрд показатель за январь — сентябрь 2021 года», — говорится в материалах регулятора.

Отмечается, что это произошло в условиях  благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта.

Ранее Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют.

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