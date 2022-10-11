ЦБ: профицит внешней торговли России в январе — сентябре составил $238 млрд
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Ключевую роль в динамике текущего счёта платёжного баланса сыграло положительное сальдо баланса товаров и услуг в объёме $238 млрд, превысившее на $130,2 млрд показатель за январь — сентябрь 2021 года», — говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что это произошло в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта.
Ранее Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют.