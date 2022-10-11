ЦБ планирует улучшить прогноз по ВВП России на 2022 год
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«В октябрьском прогнозе обновлённом мы отразим эти изменения. С высокой долей вероятности можно сказать, что прогноз по ВВП на этот год будет пересмотрен в сторону повышения», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что прогноз по инфляции в 11—13% на этот год остаётся актуальным.
Ранее Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют.