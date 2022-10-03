ЦБ разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют

Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчётность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится на сайте регулятора.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что иностранные валюты с учётом высокой глобальной инфляции перестают быть хорошим средством сбережения.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на курс доллара.