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ЦБ разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют

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Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют.
ЦБ разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют
  • РИА Новости

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчётность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится на сайте регулятора.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что иностранные валюты с учётом высокой глобальной инфляции перестают быть хорошим средством сбережения.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на курс доллара.

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