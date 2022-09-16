Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара на ближайшую неделю

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на курс доллара.

По её словам, сегодняшнее снижение ключевой ставки ЦБ «оказалось ожидаемым».

Однако Мильчакова подчеркнула, что «инфляционные ожидания населения в сентябре начали расти».

«Доллар и евро, видимо реагируя на информацию о росте инфляционных ожиданий, сегодня дорожают к рублю. В течение ближайшей недели на курс доллара к рублю будут влиять цены на нефть», — считает аналитик.

Собеседница RT добавила, что сейчас ожидается «повышение процентной ставки ФРС на 0,75 процентного пункта».

«В течение ближайшей недели курс доллара останется в коридоре 59—63 рублей за доллар и евро (между этими валютами паритет)», — заключила она.

Ранее ЦБ России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил факторы, которые влияют сегодня на стоимость нефти.