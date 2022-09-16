Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара на ближайшую неделю
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По её словам, сегодняшнее снижение ключевой ставки ЦБ «оказалось ожидаемым».
Однако Мильчакова подчеркнула, что «инфляционные ожидания населения в сентябре начали расти».
«Доллар и евро, видимо реагируя на информацию о росте инфляционных ожиданий, сегодня дорожают к рублю. В течение ближайшей недели на курс доллара к рублю будут влиять цены на нефть», — считает аналитик.
Собеседница RT добавила, что сейчас ожидается «повышение процентной ставки ФРС на 0,75 процентного пункта».
«В течение ближайшей недели курс доллара останется в коридоре 59—63 рублей за доллар и евро (между этими валютами паритет)», — заключила она.
Ранее ЦБ России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил факторы, которые влияют сегодня на стоимость нефти.