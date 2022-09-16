военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Фролов рассказал о факторах, влияющих на цены на нефть

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT объяснил факторы, которые влияют сегодня на стоимость нефти.

По словам эксперта, на цены на нефть влияют два фактора: спекулятивный и фундаментальный.

«Спекулятивный носит краткосрочный характер, но может приводить к быстрым, резким и существенным изменениям цен», — считает он.

Фролов добавил, что спекулятивная составляющая не может действовать долго.

«Главными из фундаментальных факторов являются баланс спроса и предложения. Уровень спроса сейчас оказался снижен из-за эпидемиологических ограничений со стороны Китая», — объяснил аналитик.

Он также уточнил, что после того, как эти «мероприятия будут завершены, спрос будет восстанавливаться ускоренными темпами».

Эксперт считает, что среди спекулятивных факторов, влияющих на цены сейчас, «попытки разогнать историю с предельными ценами, попытки разогнать историю с Ираном».

«Любая новость о том, что с Ирана снимут санкции, может приводить к изменению цен. На ближайшие дни прогнозы делать бессмысленно. Может происходить любое колебание в любую сторону», — заключил собеседник RT. 

Ранее стало известно, что Москва и Ташкент договорились углублять сотрудничество в области энергетики и по вопросу поставок нефти в Узбекистан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить