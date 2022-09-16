Аналитик Фролов рассказал о факторах, влияющих на цены на нефть

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT объяснил факторы, которые влияют сегодня на стоимость нефти.

По словам эксперта, на цены на нефть влияют два фактора: спекулятивный и фундаментальный.

«Спекулятивный носит краткосрочный характер, но может приводить к быстрым, резким и существенным изменениям цен», — считает он.

Фролов добавил, что спекулятивная составляющая не может действовать долго.

«Главными из фундаментальных факторов являются баланс спроса и предложения. Уровень спроса сейчас оказался снижен из-за эпидемиологических ограничений со стороны Китая», — объяснил аналитик.

Он также уточнил, что после того, как эти «мероприятия будут завершены, спрос будет восстанавливаться ускоренными темпами».

Эксперт считает, что среди спекулятивных факторов, влияющих на цены сейчас, «попытки разогнать историю с предельными ценами, попытки разогнать историю с Ираном».

«Любая новость о том, что с Ирана снимут санкции, может приводить к изменению цен. На ближайшие дни прогнозы делать бессмысленно. Может происходить любое колебание в любую сторону», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Москва и Ташкент договорились углублять сотрудничество в области энергетики и по вопросу поставок нефти в Узбекистан.