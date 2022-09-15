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Россия и Узбекистан договорились углублять сотрудничество по поставкам нефти

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Москва и Ташкент договорились углублять сотрудничество в области энергетики и по вопросу поставок нефти в Узбекистан. Об этом говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
Россия и Узбекистан договорились углублять сотрудничество по поставкам нефти
  • РИА Новости

«Стороны отмечают позитивную динамику сотрудничества в области энергетики, в частности высокий уровень взаимодействия по линии нефтегазовых компаний двух стран, и будут прилагать совместные усилия по углублению сотрудничества между ними в области геологоразведочных работ, добычи нефти на трудноизвлекаемых месторождениях, обмену опытом и подготовке кадров в нефтегазовой отрасли, а также по вопросу поставок нефти в Узбекистан», — говорится в декларации.

Как ранее отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

Российский министр энергетики Николай Шульгинов рассказал, что Россия изучает возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран для страхования поставок нефти.

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