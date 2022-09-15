Россия и Узбекистан договорились углублять сотрудничество по поставкам нефти
- РИА Новости
«Стороны отмечают позитивную динамику сотрудничества в области энергетики, в частности высокий уровень взаимодействия по линии нефтегазовых компаний двух стран, и будут прилагать совместные усилия по углублению сотрудничества между ними в области геологоразведочных работ, добычи нефти на трудноизвлекаемых месторождениях, обмену опытом и подготовке кадров в нефтегазовой отрасли, а также по вопросу поставок нефти в Узбекистан», — говорится в декларации.
Как ранее отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.
Российский министр энергетики Николай Шульгинов рассказал, что Россия изучает возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран для страхования поставок нефти.