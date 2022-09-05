Минэнерго: Россия может работать с дружественными странами для страхования поставок нефти

Россия изучает возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран для страхования поставок нефти, сообщил российский министр энергетики Николай Шульгинов.

Его слова приводит ТАСС.

«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант — создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», — сказал он.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.

В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.