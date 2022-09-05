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Минэнерго: Россия может работать с дружественными странами для страхования поставок нефти

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Россия изучает возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран для страхования поставок нефти, сообщил российский министр энергетики Николай Шульгинов.
Минэнерго: Россия может работать с дружественными странами для страхования поставок нефти
  • РИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант — создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», — сказал он.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.

В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

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