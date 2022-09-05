Минэнерго: Россия может работать с дружественными странами для страхования поставок нефти
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант — создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», — сказал он.
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.
В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.