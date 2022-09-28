В ЦБ заявили, что рубль стал лучшим средством сбережения по сравнению с другими валютами

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что иностранные валюты с учётом высокой глобальной инфляции перестают быть хорошим средством сбережения.

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Заботкина, это объясняется тем, что ставка по рублям за последние пять лет была довольно высокой по сравнению с другими валютами, а курс рубля сейчас примерно такой, какой он был в конце 2017 года по отношению к доллару.

«То есть рубль был более надёжным средством сбережений последние пять лет», — заключил зампред Банка России.

Ранее директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина заявила, что Система передачи финансовых сообщений, представляющая собой российскую альтернативу SWIFT, в этом году расширилась на 50 новых участников.