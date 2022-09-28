военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ЦБ заявили, что рубль стал лучшим средством сбережения по сравнению с другими валютами

Короткая ссылка
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что иностранные валюты с учётом высокой глобальной инфляции перестают быть хорошим средством сбережения.
В ЦБ заявили, что рубль стал лучшим средством сбережения по сравнению с другими валютами
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Заботкина, это объясняется тем, что ставка по рублям за последние пять лет была довольно высокой по сравнению с другими валютами, а курс рубля сейчас примерно такой, какой он был в конце 2017 года по отношению к доллару.

«То есть рубль был более надёжным средством сбережений последние пять лет», — заключил зампред Банка России.

Ранее директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина заявила, что Система передачи финансовых сообщений, представляющая собой российскую альтернативу SWIFT, в этом году расширилась на 50 новых участников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить