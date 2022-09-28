В ЦБ заявили, что рубль стал лучшим средством сбережения по сравнению с другими валютами
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative Photos
Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Заботкина, это объясняется тем, что ставка по рублям за последние пять лет была довольно высокой по сравнению с другими валютами, а курс рубля сейчас примерно такой, какой он был в конце 2017 года по отношению к доллару.
«То есть рубль был более надёжным средством сбережений последние пять лет», — заключил зампред Банка России.
Ранее директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина заявила, что Система передачи финансовых сообщений, представляющая собой российскую альтернативу SWIFT, в этом году расширилась на 50 новых участников.