В ЦБ заявили о присоединении к российской альтернативе SWIFT 50 новых участников

Директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина заявила, что Система передачи финансовых сообщений (СПФС), представляющая собой российскую альтернативу SWIFT, в этом году расширилась на 50 новых участников.

Об этом она сказала, выступая на форуме «Банки Росси — XXI век».

«К СПФС с начала этого года подключилось больше участников, чем за все предыдущие годы её существования. В этом году к системе подключилось 50 новых участников, сейчас их 440, из них более 100 нерезидентов», — цитирует её ТАСС.

Ранее филиппинский посол в Москве Игорь Байлен заявил, что Филиппины рассматривают возможность подключения к российской Системе передачи финансовых сообщений с целью продолжения торговли с Россией.