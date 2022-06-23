Филиппины не исключают подключения к российской СПФС

Филиппинский посол в Москве Игорь Байлен заявил, что Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС) с целью продолжения торговли с Россией.

«Филиппины, конечно, останутся также в системе SWIFT, но мы не вводили никаких санкций против России и по-прежнему заинтересованы в торговле. Так что нам надо серьёзно подумать об альтернативной платёжной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, информация, касающаяся российской СПФС, уже передана в Манилу.

В середине апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений — присоединились уже 52 иностранные организации.

В феврале Набиуллина заявила, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно. По её словам, отечественная Система передачи финансовых сообщений (СПФС) может заменить SWIFT.