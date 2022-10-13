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ЦБ планирует постепенно отменять меры поддержки участников финансового рынка

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Заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния заявил, что ЦБ планирует постепенно отменять меры поддержки профессиональных участников финансового рынка.
ЦБ планирует постепенно отменять меры поддержки участников финансового рынка
  • РИА Новости

Об этом Габуния сообщил на уральской конференции НАУФОР.

«Мы понимаем, что сейчас уже нужно думать о том, как из этих мер (поддержки участников финансового рынка. — RT) постепенно надо выходить», — передаёт его слова РИА Новости.

Габуния пояснил, что долговременное «искажение картинки» из-за неправильной оценки активов может начать создавать риск.

Данный процесс будет происходить постепенно и может занять несколько лет, добавил он.

11 октября директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что российский регулятор на октябрьском заседании с высокой долей вероятности повысит прогноз по ВВП в 2022 году.

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