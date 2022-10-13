ЦБ планирует постепенно отменять меры поддержки участников финансового рынка
- РИА Новости
Об этом Габуния сообщил на уральской конференции НАУФОР.
«Мы понимаем, что сейчас уже нужно думать о том, как из этих мер (поддержки участников финансового рынка. — RT) постепенно надо выходить», — передаёт его слова РИА Новости.
Габуния пояснил, что долговременное «искажение картинки» из-за неправильной оценки активов может начать создавать риск.
Данный процесс будет происходить постепенно и может занять несколько лет, добавил он.
11 октября директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что российский регулятор на октябрьском заседании с высокой долей вероятности повысит прогноз по ВВП в 2022 году.