ЦБ планирует постепенно отменять меры поддержки участников финансового рынка

Заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния заявил, что ЦБ планирует постепенно отменять меры поддержки профессиональных участников финансового рынка.

Об этом Габуния сообщил на уральской конференции НАУФОР.

«Мы понимаем, что сейчас уже нужно думать о том, как из этих мер (поддержки участников финансового рынка. — RT) постепенно надо выходить», — передаёт его слова РИА Новости.

Габуния пояснил, что долговременное «искажение картинки» из-за неправильной оценки активов может начать создавать риск.

Данный процесс будет происходить постепенно и может занять несколько лет, добавил он.

11 октября директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что российский регулятор на октябрьском заседании с высокой долей вероятности повысит прогноз по ВВП в 2022 году.