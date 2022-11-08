В Москве новый сезон проекта «Открой#Моспром» стартует 14 ноября
Об этом пишет kp.ru.
«За это время состоится свыше 160 экскурсий по 30 фабрикам и заводам, а также популярная серия мастер-классов. Кроме того, в этот раз мы подготовили специальный ИТ-маршрут по нескольким площадкам, одна из которых — крупнейший производитель микроэлектроники в России», — прокомментировал Овчинский.
Посетители смогут попасть в офис российской технологической компании VK, на завод «Монтем», посетить предприятие «МикроЭМ Технологии», Московский комбинат игрушек и другие.
Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.