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В Москве новый сезон проекта «Открой#Моспром» стартует 14 ноября

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о новом масштабном сезоне столичного проекта «Открой#Моспром», который продлится с 14 ноября по 2 декабря.
В Москве новый сезон проекта «Открой#Моспром» стартует 14 ноября

Об этом пишет kp.ru.

«За это время состоится свыше 160 экскурсий по 30 фабрикам и заводам, а также популярная серия мастер-классов. Кроме того, в этот раз мы подготовили специальный ИТ-маршрут по нескольким площадкам, одна из которых — крупнейший производитель микроэлектроники в России», — прокомментировал Овчинский.

Посетители смогут попасть в офис российской технологической компании VK, на завод «Монтем», посетить предприятие «МикроЭМ Технологии», Московский комбинат игрушек и другие.

Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.

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