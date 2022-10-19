Объём льготной ипотеки в Москве вырос в 17 раз за год
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Об этом сообщает НСН.
Как отметил Ефимов, спрос на льготное ипотечное кредитование в столице растёт с весны, причём город лидирует по этому показателю среди всех регионов России.
«В сентябре на столицу пришлось 26% от общей суммы льготных ипотечных займов в стране», — уточнил заммэра.
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