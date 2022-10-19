Объём льготной ипотеки в Москве вырос в 17 раз за год

Объём льготной ипотеки в Москве в сентябре 2022 года достиг 42,7 млрд рублей, что в 17 раз превышает показатель того же месяца 2021-го, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, спрос на льготное ипотечное кредитование в столице растёт с весны, причём город лидирует по этому показателю среди всех регионов России.

«В сентябре на столицу пришлось 26% от общей суммы льготных ипотечных займов в стране», — уточнил заммэра.

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