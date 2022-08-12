Аналитик Буйволов допустил падение курса доллара в связи с ускорением инфляции в США

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов допустил падение курса доллара из-за данных об ускорении инфляции в США.

«Мы видим его (доллара. — RT) ослабление по отношению к другим валютам развитых стран», — заявил Буйволов в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что дальнейшая ситуация с долларом зависит от действий ФРС США, которая может начать медленнее повышать ключевую ставку.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.