В Подмосковье объём экспорта увеличился на 71% в I квартале 2022 года
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Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Подмосковье в первые три месяца этого года экспортировало товаров почти на $3 млрд. Это на 71% больше, чем за тот же период 2021 года. География поставок охватила 160 зарубежных стран», — прокомментировала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, основным экспортным направлением региона за этот период стал Китай — туда направили 28,8% всего объёма экспортных поставок.
Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.