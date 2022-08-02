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В Подмосковье объём экспорта увеличился на 71% в I квартале 2022 года

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что объём экспорта в регионе по итогам I квартала 2022 года увеличился на 71% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
В Подмосковье объём экспорта увеличился на 71% в I квартале 2022 года
  • Gettyimages.ru
  • © Hans-Peter Merten

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Подмосковье в первые три месяца этого года экспортировало товаров почти на $3 млрд. Это на 71% больше, чем за тот же период 2021 года. География поставок охватила 160 зарубежных стран», — прокомментировала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По её словам, основным экспортным направлением региона за этот период стал Китай — туда направили 28,8% всего объёма экспортных поставок.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.

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