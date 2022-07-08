Путин призвал диверсифицировать экспорт энергоресурсов на Юг и Восток

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что среди ключевых приоритетов отечественных компаний топливно-энергетического комплекса в долгосрочной перспективе должна быть диверсификация экспорта на рынки Юга и Востока.

Он отметил, что на фоне текущих вызовов следует работать над реализацией долгосрочных планов развития отрасли энергетики.

«Среди ключевых приоритетов — наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки Юга и Востока», — заявил Путин.

Президент также заявил, что российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза.

Также он назвал стабильной ситуацию в российском топливно-энергетическом комплексе, несмотря на санкционное давление.