Путин призвал диверсифицировать экспорт энергоресурсов на Юг и Восток
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Он отметил, что на фоне текущих вызовов следует работать над реализацией долгосрочных планов развития отрасли энергетики.
«Среди ключевых приоритетов — наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки Юга и Востока», — заявил Путин.
Президент также заявил, что российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза.
Также он назвал стабильной ситуацию в российском топливно-энергетическом комплексе, несмотря на санкционное давление.