Президент России Владимир Путин назвал стабильной ситуацию в российском топливно-энергетическом комплексе, несмотря на санкционное давление.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российском ТЭК остаётся достаточно стабильной. Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост», — сообщил он на совещании с членами правительства.

Путин подчеркнул, что уровень добычи нефти с газовым конденсатом в июне текущего года достиг 10,7 млн баррелей в сутки, что на 500 тыс. баррелей выше показателей мая.

«В целом с начала года уровень добычи нефти превысил показатель предыдущего года на 3,5%», — добавил президент.

Путин назвал стабильной ситуацию в топливно-энергетическом комплексе России

Путин также заявил, что российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза.