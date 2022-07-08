Путин назвал стабильной ситуацию в топливно-энергетическом комплексе России

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Президент России Владимир Путин назвал стабильной ситуацию в российском топливно-энергетическом комплексе, несмотря на санкционное давление.
Путин назвал стабильной ситуацию в топливно-энергетическом комплексе России
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Dubrovskii

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российском ТЭК остаётся достаточно стабильной. Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост», — сообщил он на совещании с членами правительства.

Путин подчеркнул, что уровень добычи нефти с газовым конденсатом в июне текущего года достиг 10,7 млн баррелей в сутки, что на 500 тыс. баррелей выше показателей мая.

«В целом с начала года уровень добычи нефти превысил показатель предыдущего года на 3,5%», — добавил президент.

  • Путин назвал стабильной ситуацию в топливно-энергетическом комплексе России

Путин также заявил, что российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза.

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