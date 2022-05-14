Грушко: Запад руководствуется «законом джунглей» в отношениях с Россией в энергосекторе

В отношениях с Россией в энергетической сфере Запад руководствуется «законом джунглей», в связи с чем у Москвы возникают вопросы о целесообразности продолжения работы в прежнем режиме, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Когда в отношении «Газпрома» и Российской Федерации применяется «закон джунглей», наши партнёры должны понимать, что и у нас могут возникать вопросы в отношении того, стоит ли в этой ситуации продолжать действовать так, как будто ничего не произошло», — цитирует его Интерфакс.

Дипломат напомнил о фактическом хищении золотовалютных запасов России, однако, как только «Газпром» заявил о необходимости расчётов в рублях, «весь Запад превратился в законников и побежал читать контракты».

«К сожалению, мы видим сегодня, что со стороны Запада тема энергетического сотрудничества предельно политизируется, Россию абсолютно безосновательно обвиняют в политизации энергетического сотрудничества, хотя именно они этим и занимаются», — добавил Грушко.

Ранее стало известно, что немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа.

В Еврокомиссии заявили, что считают требование России платить за газ в рублях «попыткой разделить Евросоюз».

Там также отметили, что не имеют информации о том, сколько европейских компаний готовы платить за российский газ в рублях.