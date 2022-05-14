Грушко: Запад руководствуется «законом джунглей» в отношениях с Россией в энергосекторе
- РИА Новости
«Когда в отношении «Газпрома» и Российской Федерации применяется «закон джунглей», наши партнёры должны понимать, что и у нас могут возникать вопросы в отношении того, стоит ли в этой ситуации продолжать действовать так, как будто ничего не произошло», — цитирует его Интерфакс.
Дипломат напомнил о фактическом хищении золотовалютных запасов России, однако, как только «Газпром» заявил о необходимости расчётов в рублях, «весь Запад превратился в законников и побежал читать контракты».
«К сожалению, мы видим сегодня, что со стороны Запада тема энергетического сотрудничества предельно политизируется, Россию абсолютно безосновательно обвиняют в политизации энергетического сотрудничества, хотя именно они этим и занимаются», — добавил Грушко.
Ранее стало известно, что немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа.
В Еврокомиссии заявили, что считают требование России платить за газ в рублях «попыткой разделить Евросоюз».
Там также отметили, что не имеют информации о том, сколько европейских компаний готовы платить за российский газ в рублях.