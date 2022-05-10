Немецкая VNG согласилась на российскую схему оплаты газа

Немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа.

Об этом пишет Reuters.

В VNG выразили надежду, что с конвертацией евро в рубли не будет сложностей.

Ранее в СМИ появились сообщения, что «Газпром» отправил своим европейским клиентам письмо, в котором заверено, что оплата газа в рублях не будет считаться нарушением введённых против России санкций.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.