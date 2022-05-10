Немецкая VNG согласилась на российскую схему оплаты газа
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Об этом пишет Reuters.
В VNG выразили надежду, что с конвертацией евро в рубли не будет сложностей.
Ранее в СМИ появились сообщения, что «Газпром» отправил своим европейским клиентам письмо, в котором заверено, что оплата газа в рублях не будет считаться нарушением введённых против России санкций.
Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.
31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.