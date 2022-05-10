Немецкая VNG согласилась на российскую схему оплаты газа

Короткая ссылка
Немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа.
Немецкая VNG согласилась на российскую схему оплаты газа
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Reuters.

В VNG выразили надежду, что с конвертацией евро в рубли не будет сложностей.

Ранее в СМИ появились сообщения, что «Газпром» отправил своим европейским клиентам письмо, в котором заверено, что оплата газа в рублях не будет считаться нарушением введённых против России санкций.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить