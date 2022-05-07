Bloomberg: «Газпром» объяснил клиентам в Европе правила оплаты газа

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«Газпром» отправил своим европейским клиентам письмо, в котором заверено, что оплата газа в рублях не будет считаться нарушением введённых против России санкций, сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: «Газпром» объяснил клиентам в Европе правила оплаты газа
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Отмечается, что компания пишет об изданном Кремлём 4 мая указе о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами. 

Агентство сообщает, что на данный момент неизвестно, будет ли нового порядка достаточно, чтобы развеять опасения Евросоюза.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Как отметили в Кремле, «оплата в надлежащей форме» будет основанием для продолжения поставок.

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