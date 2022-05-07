Bloomberg: «Газпром» объяснил клиентам в Европе правила оплаты газа
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
Отмечается, что компания пишет об изданном Кремлём 4 мая указе о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами.
Агентство сообщает, что на данный момент неизвестно, будет ли нового порядка достаточно, чтобы развеять опасения Евросоюза.
27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
Как отметили в Кремле, «оплата в надлежащей форме» будет основанием для продолжения поставок.