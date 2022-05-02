В Еврокомиссии пожаловались на «попытки России разделить ЕС» с помощью оплаты газа рублями
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С таким заявлением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Решение России прекратить поставки российского газа в Болгарию и Польшу мы расцениваем как то, что Россия — ненадёжный поставщик. Требование России платить в рублях — это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности», — цитирует её ТАСС.
27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
Как подчеркнули в Кремле, «оплата в надлежащей форме» будет основанием для продолжения поставок.
Вместе с этим, как сообщили в «Газпроме», транзит российского газа через Украину идёт штатно.