В Госдуме прокомментировали укрепление курса рубля

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал укрепление курса рубля.
В Госдуме прокомментировали укрепление курса рубля
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что европейские компании открывают счета в Газпромбанке, где платёж конвертируется в рубли.

«Компании открывают специальные счета в Газпромбанке, переводят деньги в евро или долларах, потом Газпромбанк сам переводит их в рубли. Кладёт их на другой спецсчёт этих стран. Платится в наш банк в итоге в рублях. Газпромбанк берёт за сервис какие-то деньги. Таким образом, все эти оплаты укрепляют рубль», — пояснил он.

По его словам, курс рубля подходит к максимальным цифрам за много лет.

Как добавил депутат, на бирже много валюты, которая конвертируется и укрепляет российскую.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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