Политолог Абдель Масих аш-Шами: США желают втянуть Европу в прямое столкновение с Россией

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Соединённые Штаты желают втянуть Европу в прямое столкновение с Россией, чтобы потом управлять ею в этой войне, считает политолог Абдель Масих аш-Шами. По его мнению, Германия при этом осознаёт «баланс сил» и не желает вместе с другими странами стать «козлом отпущения» ради исполнения американских проектов.

Такое мнение он выразил в разговоре с RT.

«Реальное желание США — втянуть всю Европу в это столкновение. К примеру, если Штаты надавят на Германию и та не будет согласна с позицией США касательно участия в конфронтации с Россией, отправки тяжёлой техники и так далее, то Европа не сможет принимать собственные решения», — сказал политолог.

При этом он отметил, что «мир уже больше не будет прежним в вопросе отношений между Европой, США и даже НАТО» и Америка не сможет полностью навязывать свои решения.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что споры о поставках Германией вооружения украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий всё чаще выражают своё недовольство курсом канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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