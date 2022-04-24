Политолог Абдель Масих аш-Шами: США желают втянуть Европу в прямое столкновение с Россией
Такое мнение он выразил в разговоре с RT.
«Реальное желание США — втянуть всю Европу в это столкновение. К примеру, если Штаты надавят на Германию и та не будет согласна с позицией США касательно участия в конфронтации с Россией, отправки тяжёлой техники и так далее, то Европа не сможет принимать собственные решения», — сказал политолог.
При этом он отметил, что «мир уже больше не будет прежним в вопросе отношений между Европой, США и даже НАТО» и Америка не сможет полностью навязывать свои решения.
Ранее газета Der Spiegel сообщила, что споры о поставках Германией вооружения украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий всё чаще выражают своё недовольство курсом канцлера ФРГ Олафа Шольца.