Захарова прокомментировала слова главы МИД Италии о «газовом шантаже России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо о «шантаже» Москвы по вопросам поставок газа.

«Итальянский деятель что-то перепутал, как всегда. Это не Россия шантажирует Европейский союз поставками газа (они, несмотря ни на что, а лучше сказать — вопреки всему, бесперебойно идут)», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, это Европейский союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых санкций, наращиванием вооружённых сил своих стран по периметру российских границ.

По информации СМИ, Ди Майо заявил, что Италия подпишет в Алжире важное соглашение относительно газа, которое позволит стране «ответить на возможный российский шантаж по газу».

Ранее Мария Захарова заявила, что позиция руководства Италии по антироссийским санкциям неприлична.