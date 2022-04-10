Премьер Баварии Зёдер предупредил о последствиях при отказе от российского газа
«Если мы немедленно остановим поставки газа из России, то столкнёмся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями», — рассказал он.
По мнению Зёдера, необходимо предпринять предусмотрительные шаги в решении этого вопроса.
В конце марта цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.
По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страна переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.
По состоянию на 8 апреля газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3—0,5% в день.