Министр экономики ФРГ заявил о заполненности газохранилищ страны на 26%

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Газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3—0,5% в день. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Министр экономики ФРГ заявил о заполненности газохранилищ страны на 26%
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Moeller / EyeEm

«Мы медленно заполняем хранилища, в настоящий момент они заполнены на 26%», — цитирует РИА Новости Хабека.

По его словам, «можно рассчитать, что если ФРГ в течение лета будет заполнять их на 0,5%, то понадобится 150—200 дней для заполнения».

Министр подчеркнул, что хранилища Германии будут заполнены российскими газом.

Ранее Хабек отметил, что Германия переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.

По мнению бургомистра Гамбурга Петера Ченчера, эмбарго на энергоресурсы из России приведёт к нищете в ФРГ.

В конце марта цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.

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