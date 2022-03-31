Байден предложил премьеру Израиля Беннету помощь в борьбе с терроризмом

Американский президент Джо Байден в рамках телефонного разговора предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету поддержку в борьбе с терроризмом на фоне минувшей серии террористических атак. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Байден выразил соболезнования в свете серии террористических атак, жертвами которых стали 11 человек в трёх израильских городах», — говорится в сообщении.

Он предложил помощь израильским партнёрам мощную поддержку со стороны США перед лицом терроризма и других возникающих перед Израилем угроз.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что направит дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.

В результате нескольких терактов, произошедших за последние семь дней, погибли 11 израильтян.

МИД России осудил серию террористических актов в Израиле.