Армия Израиля направит дополнительные силы на Западный берег Иордана из-за серии терактов
В результате нескольких терактов, произошедших за последние семь дней, погибли 11 израильтян.
«В ходе оценки ситуации, проведённой армией обороны Израиля, было решено направить дополнительные войска в район Западного берега», — приводит заявление израильской армии ТАСС.
Ранее сообщалось, что пятеро израильтян погибли в результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак.
27 марта сообщалось, что в результате стрельбы в израильском городе Хадера два человека погибли и ещё шестеро были ранены.