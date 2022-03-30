Армия Израиля направит дополнительные силы на Западный берег Иордана из-за серии терактов

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Армия обороны Израиля сообщила, что направит дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.

В результате нескольких терактов, произошедших за последние семь дней, погибли 11 израильтян.

«В ходе оценки ситуации, проведённой армией обороны Израиля, было решено направить дополнительные войска в район Западного берега», — приводит заявление израильской армии ТАСС.

Ранее сообщалось, что пятеро израильтян погибли в результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак.

27 марта сообщалось, что в результате стрельбы в израильском городе Хадера два человека погибли и ещё шестеро были ранены.

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