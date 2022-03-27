В результате стрельбы в Израиле погибли два человека

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В результате стрельбы в израильском городе Хадера два человека погибли и ещё шестеро были ранены.
В результате стрельбы в Израиле погибли два человека
  • AP

Об этом информирует Министерство иностранных дел Израиля.

«Кровавый теракт в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых», — приводит текст заявления ТАСС.

Уточняется, что открывшие огонь были ликвидированы сотрудниками полиции Израиля.

Ранее стало известно, что по меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы в магазине AmPm в американском городе Оровилл в Калифорнии.

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