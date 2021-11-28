В США отметили работу учёных из ЮАР по выявлению нового штамма COVID-19

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В рамках беседы главы Госдепа США Энтони Блинкена с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор американский дипломат высоко оценил работу африканских учёных по выявлению нового штамма коронавируса «омикрон».

«Блинкен в особенности дал высокую оценку работе южноафриканских учёных за быстрое выявление разновидности «омикрон» и правительству Южной Африки за прозрачность в том, что касается распространения информации», — говорится в заявлении Госдепа США.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. 

Медрегулятор США рекомендовал пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции всем лицам старше пяти лет в связи с появлением нового омикрон-штамма.

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.

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