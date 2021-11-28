В США рекомендовали вакцинироваться из-за появления омикрон-штамма

Медрегулятор США рекомендовал пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции всем лицам старше пяти лет в связи с появлением нового омикрон-штамма.

«Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют пройти полный курс вакцинации всем лицам от пяти лет и старше, чтобы защитить себя», — говорится в официальном заявлении регулятора.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове выдвинула гипотезу о происхождении нового штамма.

На фоне всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в штате Нью-Йорк губернатор Кэти Хокул объявила о введении чрезвычайного положения до 15 января 2022 года.