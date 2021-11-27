В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за COVID-19

На фоне всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в штате Нью-Йорк губернатор Кэти Хокул объявила о введении чрезвычайного положения до 15 января 2022 года.

Из опубликованного указа губернатора штата следует, что пандемия в регионе распространяется со скоростью, «невиданной с апреля 2020 года». Показатель госпитализаций вырос до 300 случаев в день за последний месяц.

«Учитывая, что штат должен применять скоординированный подход для обеспечения вместительности больниц... я объявляю чрезвычайное положение во всём штате Нью-Йорк до 15 января 2022 года», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что департамент здравоохранения уполномочен ограничивать оказание несерьёзных и несрочных процедур в медучреждениях для сохранения доступа пациентов с более приоритетными случаями.

Указ вступает в силу с 3 декабря.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее заявил, что после обнаружения в Израиле первого случая заболевания новым штаммом коронавируса страна находится «на грани чрезвычайного положения».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.